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Siyaset Ümit Özdağ'dan kargaları bile güldürecek sözler
Siyaset

Ümit Özdağ'dan kargaları bile güldürecek sözler

Mültecilere yönelik iftira boyutuna varan söylemleriyle bilinen Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, bu defa kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 13:49:00 -
Ümit Özdağ'dan kargaları bile güldürecek sözler

 

 

Mültecilere yönelik iftira boyutuna varan söylemleriyle bilinen Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, bu defa güldürdü. Zafer Partisi kurulduktan sonra Türk milletinin iradesinin siyasette temsil edilmeye başlandığını iddia eden Özdağ, parti olarak sığınmacılar konusunu gündeme getirdikten sonra bazı partilerin de söylemlerini değiştirdiğini ileri sürdü. İçişleri Bakanlığının Suriyelilerle ilgili yanlış bilgiler verdiğini savunan Özdağ, Türk halkının, Zafer Partisi tarafından gerçek bilgilerle donatıldığını öne sürerek kargaları bile güldürdü.

 

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Yorumlar

Serhat

Adam doğru söylüyor. Bunun nesi komik ki?
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