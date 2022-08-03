Ümit Özdağ’dan "iç savaş" provokasyonu

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Mazlum ve mağdurlar üzerinden nefret siyaseti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kirli söylemlerine devam etti.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı'nın "Göç konusu amiyane tabirle kadrolu fitneci ve provokatörler tarafından istismar ediliyor" ifadelerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ nefret söylemlerine devam ederek "iç savaş" söyleminde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile göçmenleri istilacı olarak nitelendirip hükümeti hedef alan Özdağ, "Türkiye’nin 10 milyon sığınmacı ve kaçak tarafından istila edilmesine göz yuman, halkın 100 milyar dolarını harcayan, çocuklarımızın Suriyeliler tarafından katledilmesinin üzerini örten, Türkiye Cumhuriyetini iç savaşa sürükleyen kadrolar İle Zafer Partisi mücadele edecek" dedi.