  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ’dan "iç savaş" provokasyonu
Siyaset

Ümit Özdağ’dan "iç savaş" provokasyonu

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı'nın "Göç konusu amiyane tabirle kadrolu fitneci ve provokatörler tarafından istismar ediliyor" ifadelerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ nefret söylemlerine devam ederek "iç savaş" söyleminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:00:00 -
Ümit Özdağ’dan "iç savaş" provokasyonu

 yeniakit  Ankara 

Mazlum ve mağdurlar üzerinden nefret siyaseti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kirli söylemlerine devam etti.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı'nın "Göç konusu amiyane tabirle kadrolu fitneci ve provokatörler tarafından istismar ediliyor" ifadelerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ nefret söylemlerine devam ederek "iç savaş" söyleminde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile göçmenleri istilacı olarak nitelendirip hükümeti hedef alan Özdağ, "Türkiye’nin 10 milyon sığınmacı ve kaçak tarafından istila edilmesine göz yuman, halkın 100 milyar dolarını harcayan, çocuklarımızın Suriyeliler tarafından katledilmesinin üzerini örten, Türkiye Cumhuriyetini iç savaşa sürükleyen kadrolar İle Zafer Partisi mücadele edecek" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23