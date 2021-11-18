Ümit Özdağ'dan flaş "erken seçim" açıklaması: Gerçekçi olalım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, bu kentin Trakya'da tarımın öncü gücü olduğunu söyledi.

Zafer Partisinin yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu ve 44 ilde yarın itibarıyla teşkilat atamalarının tamamlanacağını ifade eden Özdağ, "Şu anda 20'ye yakın ilde kuruluşlar bitmiş durumda. Temel meselemiz Türkiye'deki bütün il ve ilçelerde partimizin örgütlenmesini gerçekleştirmektir. Türkiye'de henüz bir seçim atmosferi yok, gerçekçi olalım. Kendi gündemimizi takip ediyoruz." diye konuştu.

Millet ve Cumhur ittifaklarının Türkiye'yi yıprattığını ileri süren Özdağ, partisinin sorunlara çözüm öneren politikalar üreteceğini kaydetti.