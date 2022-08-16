Ümit Özdağ'dan bomba 6'lı masa çıkışı! 'O ismi tasfiye edecekler'

yeniakit.com.tr

Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6'lı masa tarafından tasfiye edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Amasya İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi. Irkçı açıklamalarıyla milleti mültecilere karşı kışkırtan ve mülteci afişinde İslami değerleri hedef alarak maskesini düşüren Özdağ, Zafer Partisi'nin yeni kurulmasına rağmen Türk siyasetinde derin izler bıraktığını ve gündemi belirlediğini iddia etti.

"Muhalefet mıy mıy siyaset yapıyor"

İYİ Parti'den ayrılmasının ardından muhalefete eleştiri bombardımanında bulunan Özdağ, "Bir de kocaman kocaman partiler var milletvekili sayısı açısından. Mıy mıy siyaset yapıyorlar, biz bunlara sarı muhalefet diyoruz. Yani sarı sendika gibi, sarı sendika kime çalışır işverene çalışır. Bu muhalefet de kime çalışıyor, iktidara çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

İl Başkanlığındaki basın açıklamasının ardından partililerde bir araya gelen Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte aday olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için önünü açtığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Yüz binlerce yabancıya vatandaşlık veriliyor, seçimlerde oy kullanmak üzere. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu 'Bizde bütün rakamlar var' diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun Kemal Bey. Sende bütün rakamlar yok.

Mansur Yavaş’ın tasfiye edileceği iddiası

Özdağ 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak öneride bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasfiye edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Altılı masa artı bir yedisiyle bu konuda en ufak bir adım atmama hatta Mansur Yavaş’ı tasfiye etme hazırlıkları içerisinde.” dedi.