Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası

28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından CHP'de iç karışıklık yaşanırken, Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını açıklayarak gündem olan sözler sarf etti.

CHP'lileri kızdırdı

Şener "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Meclis seçimlerinde de kimseye oy vermedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini duyururken bu durum CHP'lileri kzıdırdı.

Şok iddia!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa ettikten sonra CHP'lilerin tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener'in Zafer Partisi'ne oy verdiğini iddia etti.

Özdağ, Halk TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı;

Abdüllatif Şener 2023 seçimlerinde aday oldu. Her genel başkan bir kadro çalışması yapılabilir ve bu kadro çalışması üzerinden bir tercih koyabilir. Buna o parti içinden gelmiyorsanız o partide derin kökleriniz yoksa, bir başka gelenekten gelip bir dönem vekillik yaptıktan sonra teşekkür edip kenara çekilebilirsiniz.

Evet! Sinan Oğan'a verdi

Abdüllatif Bey anlaşılan çok kırıldı buna. Hemen istifasını verdi. Ben hemen sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi.

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Zafer Partisi'ne oy verdi

CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir"