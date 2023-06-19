  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Türk şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Müjdeyi verdi: Doğalgaz boru hattı projesini satın aldı

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu

Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu! İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri

'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: Cebinde, bankada altını, doları olanlar dikkat!

Tüm Türkiye’ye örnek olacak! Bu ilçede anonsla eleman aranıyor

Ekrem İmamoğlu YKS'ye giren öğrenci ve ailelerini çileden çıkardı!

İstanbul'da LGBT'ye geçit yok! Taksim'de yollar barikatlarla kapatıldı
Siyaset Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası

Yeniakit Publisher
2023-06-19 00:10:00 -
Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası

Cumhuriyet Halk PartisiCHP eski milletvekili Abdüllatif Şener'in CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri büyük yankı uyandırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdüllatif Şener'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından CHP'de iç karışıklık yaşanırken, Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını açıklayarak gündem olan sözler sarf etti.

CHP'lileri kızdırdı

Şener "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Meclis seçimlerinde de kimseye oy vermedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini duyururken bu durum CHP'lileri kzıdırdı.

Şok iddia!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa ettikten sonra CHP'lilerin tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener'in Zafer Partisi'ne oy verdiğini iddia etti.

Özdağ, Halk TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı;

Abdüllatif Şener 2023 seçimlerinde aday oldu. Her genel başkan bir kadro çalışması yapılabilir ve bu kadro çalışması üzerinden bir tercih koyabilir. Buna o parti içinden gelmiyorsanız o partide derin kökleriniz yoksa, bir başka gelenekten gelip bir dönem vekillik yaptıktan sonra teşekkür edip kenara çekilebilirsiniz.

Evet! Sinan Oğan'a verdi

Abdüllatif Bey anlaşılan çok kırıldı buna. Hemen istifasını verdi. Ben hemen sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zafer Partisi'ne oy verdi

CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir"

Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'
Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'

Siyaset

Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri
FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

Siyaset

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz
Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz

Siyaset

Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz

Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'
Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'

Siyaset

Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'

Sinan Oğan Ümit Özdağ bombasını patlattı! Bakın Cumhur İttifakı'ndan ne istemiş
Sinan Oğan Ümit Özdağ bombasını patlattı! Bakın Cumhur İttifakı'ndan ne istemiş

Siyaset

Sinan Oğan Ümit Özdağ bombasını patlattı! Bakın Cumhur İttifakı'ndan ne istemiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23