Ümit Özdağ'a tepki gösterdi! Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Doğan, partisinin Ankara İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ana çizgilerinin milletin birliği ve beraberliği için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Ata İttifakı'nda milliyetçilik ve vatanseverlik söylemleriyle kendilerini kurt zannedenlerin aslında makam ve koltuk peşinde olduklarının açık seçik ortada olduğunu belirten Doğan, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden PKK terör örgütüyle iş tutanların safında olmanın başta şehitler ve aileleri olmak üzere, tüm Türk milletinin asil evlatlarına saygısızlık olduğunu ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasını eleştiren Doğan, "Bizler Türk milleti ve milliyetçiler olarak devlet ve halkını karşı karşıya getirmemek için üzerimize düşeni yapacak, ülkemizin önüne çıkacak her türlü engeli aşacağını düşündüğümüz Sayın Sinan Oğan'ın da desteklediği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.