Ümit Özdağ'a şok! Zehir zemberek sözlerle partisinden istifa edip adaylıktan çekildi

Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı partisinden istifa etti. Adaylıktan da çekildiğini duyuran Aydın, "Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım." ifadelerini kullandı.

Seçimlere sayılı günler kala Zafer Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ümit Özdağ'ın Balıkesir 1. sıradan aday gösterdiği Suat Aydın, hem partisinden istifa etti hem de adaylıktan çekildi.

"Arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım"

Partinin eski il başkanı olan Kaya, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada zehir zemberek sözler sarf etti.

Kaya şunları söyledi:

"Zafer Partisi ile çıktığım, ailemi, evladımı, işimi ihmal edip, vatan için çıkılan bu doğru ve haklı yolu yoldan çıkıp rantiye, şantiye hesapları yapanlar ile Hürrem Sultanlarla, Pargalı İbrahimlerle dolan Zafer Partisi'nden istifa ediyorum ve milletvekilliği adaylığımdan vazgeçiyorum.

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Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım. 'Kula minnet eylemem rızkı veren Allah'tır' sözünü dilden değil kalpten söylerim"