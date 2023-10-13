Ümit Özdağ'a şok! Zafer Partisi'nde toplu istifa: Yuvamıza geri dönüyoruz!

Zafer Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa, tüm yönetimin ve parti üyesi 87 kişinin kendileriyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Binboğa, yaptığı açıklamada istifa gerekçesine değinerek, “Milletvekilliği seçimlerinde partimize FETÖ’vari sızmalar olmaya başladı. Bununla ilgili genel başkanı ve genel merkezi bilgilendirerek önlem almaya çalıştım. Genel başkan ‘sana 2 kişiyi söylüyorum bunları kesinlikle göreve almayacaksın’ diyerek uyarmıştı. Biriyle ilgili savcılıkta 5 tane dosya var. Biri cumhurbaşkanına hakaret diğerleri de FETÖ soruşturmasıyla ilgili. Diğer şahsın da kadına karşı şiddetten devam eden soruşturmasından dolayı uyarmıştı. Ancak FETÖ zihniyeti, FETÖ’vari hareketler o kadar etkili olmuş ki dediği şahıslardan biri üst düzey göreve getirildi.

Zafer Partisi'nin Adana'daki milletvekilliği sıralamasında il başkanı olarak, teşkilattan sorumlu il başkan yardımcım, seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcım, siyasi işlerden sorumlu il başkan yardımcımın hiçbirimizin görüşü alınmamıştır. Ama partiye dışarıdan FETÖ’vari sızmaya çalışan şahıs isim sıralamasını bizzat yapıp genel merkeze de onaylatmıştır. Adana il teşkilatı olarak genel merkeze ilettiğimiz soruşturması yapılıp gönderilmiş bir dosya da işleme alınmayınca biz de artık istifanın kaçınılmaz olduğunu, bizim şahıslarla değil, ilkeli duruşumuzun olaylar karşısında olduğunu buradan söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yuvamıza MHP’ye geri dönüyoruz”

Binboğa, yarın istifa eden tüm yönetici, ilçe başkanı, meclis üyeleri, belediye başkanı adayları ve istifa eden partililerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katılacaklarını belirterek, “Yuvamıza MHP’ye geri dönüyoruz” dedi.

Binboğa’nın açıklamalarının ardından Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Cerit de, “Bütün bu olumsuzluklar ışığında Atatürk'ün izinde, Türk milletinin emrinde, Türk milliyetçileri olarak Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimizden ve parti üyeliklerinden istifa ediyoruz. Tüm yöneticilerimizle artı toplam 87 üyemizle de biz istifa etmiş bulunuyoruz. Bize seçimlerde destek olan vatandaşlarımızdan haklarını helal etmesini istiyoruz” diye konuştu.