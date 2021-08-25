Ümit Özdağ yeni parti için resmi adımı atıyor
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığına verilecek.
Kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni parti kurma kararı aldı.
Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, yarın İçişleri Bakanlığına Zafer Partisinin kuruluş dilekçesini verecek ardından açıklama yapılacak.
Özdağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor." ifadelerini kullandı.