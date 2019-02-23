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Ümit Özdağ yakın çevresine konuştu: Pişman oldum

Listelerin yetişmemesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz krizi devam ederken, Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İYİ Parti ciddi bir krize mi gidiyor?" başlıklı bugünkü köşesinde Partinin ağır isimlerinden Ümit Özdağ'ın yakın çevresine yaptığı önemli açıklamalarını köşesine taşıdı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:22
Ümit Özdağ yakın çevresine konuştu: Pişman oldum

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın, İYİ Parti teşkilatının listeleri geç teslim etmesi nedeniyle aday olaması İYİ Parti'de krize yol açtı.

Kocamaz, "parti içinden vuruldum" dedi, Akşener, "ihmal değil kumpas" dedi. İYİ Parti Genel Merkezi harekete geçti il yönetimini görevden aldı. Olayın sorumlusunun Koray Aydın olduğu iddiası İYİ Parti'ye yakın yazarlardan Orhan Uğuroğlu tarafından dile getirilmişti.

Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ üçgenindeki İYİ Parti ile ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İYİ Parti ciddi bir krize mi gidiyor?" başlıklı bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Akşener ile Aydın arasında ciddi bir gerilim var"

"Telefonum çaldı. Karşımda siyasetin önemli isimlerinden biri, “Hep CHP’nin içindeki krizleri yazıyorsun. Biraz da İYİ Parti’ye bak” dedi. Ben “Neler oluyor İYİ Parti’de?” diye sorunca başladı anlatmaya: “Meral Akşener ile Koray Aydın ciddi bir gerilim yaşıyor. İkisi arasında gün yüzüne çıkarılmak istenmeyen bir çekişme var.

Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin koyduğu tavrı ben de koysaydım

Sonra da devam etti: “Ümit Özdağ çok mutsuz. O da gidişten memnun değil. Dikkat edersen hiç ortalarda görünmüyor. Kendini arka plana çekti. Yakın çevresine ‘Keşke Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri’nin koyduğu tavrı ben de koysaydım. Bu noktalara gelmeseydik’ diyor.

Bu duyduklarım ciddi iddialar. İYİ Parti’nin Meral Hanım’dan sonraki en ağır toplarından bahsediyoruz. Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın memnuniyetsizliği demek, seçim sonrası ciddi bir krizin işareti demektir. O nedenle bir kez daha sordum: “Ümit Özdağ neden şikayetçi?

İYİ Parti siyasi şirket olmaya gidiyor

Kaynağım şu cevabı verdi: “Bu isimler partinin içinde denizin bittiğini düşünüyorlar. Özellikle Mersin’de yaşanan kriz işin ne boyutlara geldiğini gösterdi. İYİ Parti siyasi partiden ziyade siyasi şirket olmaya gidiyor gibi bir algı var. Kendi içinizden bir il başkanının yaptığı kabul edilemez. Bu nasıl bir kontrol ve organizasyon eksikliği? Gördüğüm kadarıyla bu saydığım isimler partinin halini gördükçe bir varoluş bunalımına girdiler.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:22
  1. İYİ Parti
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz
  4. İYİ Parti Genel Merkezi
  5. Koray Aydın
  6. Meral Akşener
  7. CHP

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