Ümit Özdağ ve avanesine ders olsun! Irkçı saldırılara karşı takdir toplayan video
Gazeteciler yayınladıkları Arapça-Türkçe videoda, Türkiye'de ırkçılığı azınlık bir grubun yaptığını belirterek, İslam ümmetinin tek bir millet olması gerektiğini vurguladı.
Gerçek Hayat Dergisi tarafından hazırlanan video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Videoda Türk gazeteciler yer aldı. Başta ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve kemalistlerin körüklediği ırkçılığa karşı önemli mesajların verildiği videoda, Arapça ve Türkçe karışık metin kullanıldı.
Gazeteciler, Türkiye’deki ırkçıların azınlık olduğunu vurguladı, İslam milletinin tek bir millet olması gerektiğinin altını çizdi.
Esra Elönü, Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Taceddin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Kaya ve Ahmet Yusuf videoda yer alan gazeteciler oldu.