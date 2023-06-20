  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kan donduran cinayette korkunç detaylar! Cesetleri 160 parçaya bölüp bakın ne yapmış

Türkiye, Rusya, Çin İran ülkeleri istihbarat yapıyor diyerek duyurdu! Almanlardan şok iddia gündem oldu

‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak

İstanbul'da 200 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! Mert Başaran açık adresi verdi: Alın 3 bin liraya kiralayın

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Bu saatlere dikkat

Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin eylemlerine katıldı

Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İBB çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken,

Kılıçdaroğlu sandıktan yediği tokattan uslanmamış!

Birkaç gün önce Paris'te sergilenmeye başlamıştı! Yerli helikopter T-925'ya o ülke 'istiyoruz' diyerek talip oldu
Gündem Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor
Gündem

Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:03:00 -
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Sığınmacılara yönelik sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gideceği ortaya çıktı.

Son dönemlerde özellikle Suriyelilerle ilgili sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sürpriz bir hamle geldi. Her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade eden Özdağ, önümüzdeki günlerde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" ifadelerini kullandı.

Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!
Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!

Siyaset

Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası
Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası

Siyaset

Ümit Özdağ'dan Abdüllatif Şener iddiası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23