Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Son dönemlerde özellikle Suriyelilerle ilgili sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sürpriz bir hamle geldi. Her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade eden Özdağ, önümüzdeki günlerde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" ifadelerini kullandı.

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