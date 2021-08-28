Ümit özdağ 'skandal isimleri' partisinde topluyor! Mengü GİK üyesi oldu
Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü, önce MHP'den, sonra da İP'ten ayrılan Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi oldu.
Yeniakit.com.tr
Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün oğlu, Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün, Zafer Partisi GİK üyesi olduğu ortaya çıktı.
Ümit Özdağ, İP'ten ayrılarak kuruluşunu sürdürdüğü Zafer Partisi'nin adını ve logosunu hafta sonu duyurmuştu. Nevşin Mengü'nün kardeşi Avukat Burak Mengü, Zafer Partisi'nin GİK üyeleri arasında yer aldı.
Ümit Özdağ oy birliği ile Genel Başkan
Zafer Partisi'nin kuruluşu için 26 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı. Zafer Partisi aynı gün ilk olağan kongresini gerçekleştirmiş, Ümit Özdağ kongrede yer alan kurucular kurulu üyesi 196 kişinin oy birliği ile başkan seçilmişti.
Genel Başkan seçimi tamamlandıktan sonra Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimine geçilmişti.
Zafer Partisi Adana Milletvekili ve Genel Sekreteri, İP'ten ayrılan İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada “Büyük Taarruzun 99., Malazgirt’in 950. Yıl dönümünde, Ülkenin her meselesine dokunan programlığıyla geleceği ve toplumun her kesimini kucaklayacak olan Zafer Partisi Türk Milletine, siyasi hayatımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Zafer Parti'nin listesi şöyle: