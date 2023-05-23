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Siyaset Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!
Siyaset

Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 16:06:00 - 2023-05-23 16:18:33
Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

6'lı masanın üyelerinden Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a onay vermediği iddialarına ilişkin konuştu. Uysal, "Külliyen yalan, bu mevzuyla ilgili bir değerlendirme yapılmadı" dedi.

Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı ATA İttifakı’nın dağılmasına sebep oldu.

İttifakın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, 6'lı masaya katılmak için bir mutabakat metni oluşturduğunu, metni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun da 6’lı masaya ilettiğini söylemişti.

Özdağ bugün 6'lı masanın kararı ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacaktı.

'6'lı masadan onay çıkmadı' denildi

6'lı masadan Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Özdağ'a onay vermediği iddia edilirken, Ümit Özdağ da düzenleyeceği basın toplantısını yarına erteledi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, iddia için "Külliyen yalan" ifadesini kullandı.
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"Bu mevzuyla ilgili bir değerlendirme yapılmadı" diyen Uysal, "Ben ikinci tur için il il geziyorum. O programları sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

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