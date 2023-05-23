Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı ATA İttifakı’nın dağılmasına sebep oldu.

İttifakın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, 6'lı masaya katılmak için bir mutabakat metni oluşturduğunu, metni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun da 6’lı masaya ilettiğini söylemişti.

Özdağ bugün 6'lı masanın kararı ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacaktı.

'6'lı masadan onay çıkmadı' denildi

6'lı masadan Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Özdağ'a onay vermediği iddia edilirken, Ümit Özdağ da düzenleyeceği basın toplantısını yarına erteledi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, iddia için "Külliyen yalan" ifadesini kullandı.

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"Bu mevzuyla ilgili bir değerlendirme yapılmadı" diyen Uysal, "Ben ikinci tur için il il geziyorum. O programları sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.