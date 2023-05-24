Ümit Özdağ kendisi deşifre etti! Israrla o bakanlığı istiyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden CHP hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak kendisinin İçişleri Bakanı olacağını ima etti. Saat 11'de açıklama yapacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapan Ümit Özdağ'ın hangi şartları masaya koyduğu merak ediliyordu.
Bakanlığı gözüne kestirmiş!
Twitter'da "CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı." paylaşımını alıntılayarak bir açıklamada bulunan Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.