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Siyaset Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!
Siyaset

Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 22:14:00 - 2023-09-24 23:33:38
Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı trollerine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Batuhan Çolak'ı güzelledi.

Irkçılık üzerine inşa edilen Aykırı adlı sözde haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çolak'ın tutuklanmasından sonra, algı yaparak onu aklamaya çalışan baş ırkçı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Özdağ mesajında, "Aykırı Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak 13 haber twiti yüzünden tutuklandı. Bu 13 haber twitinin haber ajansları ve yerel basında çıkan haberler olduğu ortaya çıktı. İnanılır gibi değil." dedi.

Batuhan Çolak, Özdağ'ın oluşturduğu algının aksine, suça konu tüm haberlerinde asayiş olaylarını "yabancı uyruklu" şahıslarla ilişkilendiriyordu.

İşte Batuhan Çolak'ın tutuklanmasına sebep olan o haberlerden bazıları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batuhan'ın haberi: 'Bıçaklayıp firar eden Suriyeli şahıs...'

Aynı haber Hürriyet'te!

 

Batuhan'ın haberi: İstanbul Kağıthane'de çocuk taciz eden yabancı uyruklu şahıs...

Aynı haber İHA'da!

 

Batuhan'ın haberi: Yabancı uyruklu iki gurubun kavgası

Aynı haber Sabah'ta!

 

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