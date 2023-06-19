Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme! O sözler olay oldu! Herkes şaştı kaldı

İkinci tur seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayıp mutabakat imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sürpriz bir şekilde CHP Genel Merkezi'ne gitti. Özdağ ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüştü.

İade-i ziyaret için geldik

Ümit Özdağ, görüşme için binaya girmeden önce "İade-i ziyaret için geldik" dedi. Görüşme nedeniyle saat 13.00'te başlaması planlanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 1 saat ertelendi. Görüşmenin ardından Özdağ ve Kılıçdaroğlu birlikte açıklama yaptı.

Dikkat edin yerler kaygan burada

"Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Bu değerlendirmeyi yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim" diyen Özdağ, "Güzel bir ziyaret oldu teşekkür ederim nazik davet için. Sayın CHP Sözcüsü içeri girerken, 'dikkat edin yerler kaygan burada' dedi. Biz de gülümseyerek sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler ve yerel seçimler...

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, "İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimi ve yerel seçimleri birlikte değerlendirdik" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO