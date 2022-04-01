Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında kapıştı

Irkçı söylemleriyle toplumun tepkisini çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tele1'de Enver Aysever'in programına konuk oldu.

Ümit Özdağ ve Enver Aysever, Suriyeli sığınmacılar konusunu konuştu. Ümit Özdağ, sığınmacıların ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini "Ben Türk çocuklarını düşünüyorum" sözleriyle savunan Özdağ'a; Aysever, "Çocukların milliyeti olur mu?" şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Ümit Özdağ, Enver Aysever'e "Siz çok romantiksiniz. Siz çiçek, böcek devam edin" dedi.

Aysever, Özdağ'a "Siz Suriyelileri davul zurnayla gönderip turist olarak misafir etmek istiyorsunuz. Romantik olan ben miyim?" diye sordu.