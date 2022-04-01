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Gündem Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında kapıştı
Gündem

Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında kapıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Enver Aysever canı yayında kapıştı. Özdağ, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderileceğini ifade etti ve "Ben Türk çocuklarını düşünüyorum" dedi. Aysever, "Çocukların milliyeti olur mu?" şeklinde cevap verince, Ümit Özdağ "Siz çok romantiksiniz. Siz çiçek, böcek devam edin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:05:00 -

Irkçı söylemleriyle toplumun tepkisini çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tele1'de Enver Aysever'in programına konuk oldu.

Ümit Özdağ ve Enver Aysever, Suriyeli sığınmacılar konusunu konuştu. Ümit Özdağ, sığınmacıların ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini "Ben Türk çocuklarını düşünüyorum" sözleriyle savunan Özdağ'a; Aysever, "Çocukların milliyeti olur mu?" şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Ümit Özdağ, Enver Aysever'e "Siz çok romantiksiniz. Siz çiçek, böcek devam edin" dedi.

Aysever, Özdağ'a "Siz Suriyelileri davul zurnayla gönderip turist olarak misafir etmek istiyorsunuz. Romantik olan ben miyim?" diye sordu.

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