Ümit Özdağ için 'yeni Atatürk' yorumu Kemalistleri çıldırttı!
Irkçı politikası ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partilileri tarafından "yeni Atatürk" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen kişinin sözleri, Kemalist kesimin tepkisini çekti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başlattığı ırkçılık provokasyonu ülke genelinde hızla yayılırken, Özdağ'ın parti içinde "yeni Atatürk" olarak kabul edildiği ortaya çıktı.
'100 yıl önce Atatürk gelmişti'
Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen kişinin, "Gök Tanrı inancımıza göre yeni börümüz Ümit Özdağ. 100 yıl önce Atatürk gelmişti şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor." ifadelerini kullandığı video Kemalistleri kızdırdı.
Sosyal medyada Aksaray Gençlik Kolları Başkanı'na tepki yağarken, Ümit Özdağ tarafından görevden alındığı iddia edildi.