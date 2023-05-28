Ümit Özdağ HDP'li oyuncuyu övdü, tepki gelince sildi!
Ümit Özdağ, eline tutuşturulan bir kağıttan okuyarak ülkesini Batı'ya şikayet eden Hdpsever muhibbi Merve Dizdar'ı tebrik edip övdüğü tviti gelen tepkiler sonrası sildi.
Ümit Özdağ, eline tutuşturulan bir kağıttan okuyarak ülkesini Batı'ya şikayet eden Hdpsever muhibbi Merve Dizdar'ı tebrik edip övdüğü tviti gelen tepkiler sonrası sildi.
Özdağ sildiği tweette 'Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu ödülünü" kazanan ilk Türk oldu. Yürekten tebrik ederim...' idafelerine HDP'li oyuncu için yer vermişti.