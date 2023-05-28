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Siyaset Ümit Özdağ HDP'li oyuncuyu övdü, tepki gelince sildi!
Siyaset

Ümit Özdağ HDP'li oyuncuyu övdü, tepki gelince sildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 10:28:00 -
Ümit Özdağ HDP'li oyuncuyu övdü, tepki gelince sildi!

Ümit Özdağ, eline tutuşturulan bir kağıttan okuyarak ülkesini Batı'ya şikayet eden Hdpsever muhibbi Merve Dizdar'ı tebrik edip övdüğü tviti gelen tepkiler sonrası sildi.

Ümit Özdağ, eline tutuşturulan bir kağıttan okuyarak ülkesini Batı'ya şikayet eden Hdpsever muhibbi Merve Dizdar'ı tebrik edip övdüğü tviti gelen tepkiler sonrası sildi.

Özdağ sildiği tweette 'Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu ödülünü" kazanan ilk Türk oldu. Yürekten tebrik ederim...' idafelerine HDP'li oyuncu için yer vermişti.

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Yorumlar

Ümit

Ulan nasil milliyetcisiniz. Hic ülkesini sikayet Eden türk olur mu
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