Ümit Özdağ Halk TV ekranında bakanlık isteğini itiraf etti!

Özdağ, Barış Pehlivan'ın, "Bakanlık isteğiniz var mı?" sorusuna cevap verdi.

Ümit Özdağ soruya kısa bir cevap verdi. Önce kısaca gülümseyen Özdağ, "Evet, gönlümde bir bakanlık var." ifadesini kullandı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçmeden önce, Twitter hesabından "İçişleri Bakan olacağım" hayalini aktarmıştı.

Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyelileri göndereceğiz." yazarak gerçekleştirdikleri eyleme ilişkin bir haberi alıntılayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.

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