  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kaza değil cinayet! İdam edilmeyen magandalar terör estiriyor

Türkiye - BAE çıtayı yükseltiyor! Şok eden yeni gelişme: Doğalgazı, enerji gibi bir çok önemli alanlarında yeni hedef

Rusya iç turizminde işte son durum: Temmuzda yıllık yüzde 10'a dayandı! Sene sonunda...

Zelenski'nin Türkiye önerisine Rusya'dan cevap: Riskli olur

Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı hakkında uzman isimden 205 milyon dolar tahmini ezber bozdu

Görüntülere tepki yağmıştı! Hamile kadına dehşeti yaşatan şahıs hakkında gelişme

Bakan Koca paylaştı: Dev proje hızla yükseliyor

Doğalgazı en ucuz kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Sony'den dikkat çeken hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu: sessizliğini bozarak aynasız makinesini tanıttı! Geri döndü
Gündem Ümit Özdağ gizli görüşmeyi açıkladı! Bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş?
Gündem

Ümit Özdağ gizli görüşmeyi açıkladı! Bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş?

Yeniakit Publisher
2023-07-19 06:16:00 -
Ümit Özdağ gizli görüşmeyi açıkladı! Bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş?

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında seçim döneminde Kılıçdaroğlu ile aralarında imzalanan protokolde neyi talep ettiklerini açıkladı. Özdağ, "AK Parti’den İçişleri Bakanlığı talep eden Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan biçki, dikiş, nakış kurslarının yönetimini talep etmiş olabilir mi? İçişleri Bakanlığı'nı, 2 bakanlığı ve MİT'i talep ettim" dedi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Habertürk'te Eren Eğilmez'in konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim döneminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında imzalanan protokolde ne talep ettiklerine de değindi.

 

Özdağ şunları söyledi:

"İÇİŞLERİ, İKİ BAKANLIK VE MİT'İ TALEP ETTİK"

CHP bizim çizgimize bu konuda son 15 günde geldi. 15 Mayıs'tan itibaren geldi. Sayın Kılıçdaroğlu beni 14'ü gece araması gerekirken 6 gün sonra aradı. 14 gün vardı zaten. Protokolün hazırlanması, görüşülmesi, çalışılması son 3,5 günde oldu, imzalandı. CHP Gençlik Kolları bir tweet atmış, sığınmacılar gitsin vs. diye. Ben de 'gençler gidecekler ben İçişleri Bakanı olarak imzalayacağım' dedim. O gün protokol imzalanacaktı. Eğer Zafer Partisi, AK Parti ile yaptığı görüşmelerde İçişleri Bakanlığını talep etmişse şart olarak ve Anadolu Kalesi projesini talep etmişse, Kemal Kılıçdaroğu'nu desteklemek için biçki, dikiş, nakış kurslarını talep etmiş olabilir mi? Neyi talep ettik? Çok açık; İçişleri Bakanlığı. Detaylara girmiyorum, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı.

Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...
Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...

Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması
Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması

Siyaset

Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması

CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı
CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

Gündem

CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23