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Siyaset Ümit Özdağ çirkin "pankart" provokasyonuna devam edeceklerini açıkladı! Bakan Soylu'yu ahlaksızca hedef alıyor
Siyaset

Ümit Özdağ çirkin "pankart" provokasyonuna devam edeceklerini açıkladı! Bakan Soylu'yu ahlaksızca hedef alıyor

Irkçı politikası ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yalanlarına sarılıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ahlaksızca hedef almayı sürdürüyor. Özdağ, emniyet tarafından toplanan "Escobar" afişlerinin bütün il ve ilçe teşkilatlarına tekrar asacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:40:00 - 2022-09-16 17:20:24
Ümit Özdağ çirkin "pankart" provokasyonuna devam edeceklerini açıkladı! Bakan Soylu'yu ahlaksızca hedef alıyor

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ahlaksızca hedef almayı sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çirkin afiş provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Irkçı Özdağ, emniyet mensupları tarafından toplatılan, üzerinde, "Yerli ve milli Escobar" yazılı afişleri bütün il ve ilçe teşkilatlarına yeniden asacaklarını söyledi.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün gece saat 03.30'da 100'den fazla polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ni kuşatarak bir vinç yardımıyla asmış olduğumuz Escobar pankartını kamu görevlisine hakaret suçu iddiasıyla indirdiler. Şimdi bir saat geçtikten sonra bu pankart tekrar buraya asıldı. Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak.

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