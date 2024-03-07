Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden siyasiler farklı mecralarda konuşmaya devam ediyorlar.

Buna göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir programda gündemi ve yerel seçimler sürecini değerlendirdi. Sığınmacılar konusu konuşulduğu sırada ise ilginç anlar yaşandı.

Sunucu Kenan Çelik'in "Tüm Türkiye'yi geziyorsunuz. Sığınmacı bakımından en sıkıntılı şehir hangisi" sorusuna "Kilis Gaziantep Hatay ve Kahramanmaraş bunlar en yoğun yaşanan yerler. Patlamaya müsait yerlerden biri de Konya." cevabını verdi.

"BU NE BİÇİM İŞ SEN BİR SUSSANA"

Özdağ'ın cevabının ardından programın kameramanı "Patlama derken hocam?" deyince Özdağ, "Oğlum ilk defa kameraman soru soruyor. Bu ne biçim iş sen bir sussana" diye kameramanı azarladı

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