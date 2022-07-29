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Siyaset Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirve yaptı: Sen Türkmensin, sorun yok! Suriyeliler gitsin
Siyaset

Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirve yaptı: Sen Türkmensin, sorun yok! Suriyeliler gitsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te esnafları ziyaret etti. Türkmen bir vatandaşla karşılaşan ırkçı Özdağ, "Sen Türkmensin. Sorun yok. Suriyeliler dönsün sen kalabilirsin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:23:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ahlaksızlıkta zirve yaptı.

Kilis'te esnaf esnaf dolaşıp Suriyeli arayan Özdağ'ın, Türkmen bir esnafla diyaloğu tepki çekti.

Ümit Özdağ, ırkçı tutumunu şu ifadelerle sürdürdü

Özdağ: Nerelisin sen?

Esnaf: Suriyelim, Türkmenim

Özdağ: Ha sen Türkmensin, sorun yok. Suriyeliler dönsün sen kalabilirsin.

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