Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirve yaptı: Sen Türkmensin, sorun yok! Suriyeliler gitsin
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te esnafları ziyaret etti. Türkmen bir vatandaşla karşılaşan ırkçı Özdağ, "Sen Türkmensin. Sorun yok. Suriyeliler dönsün sen kalabilirsin." dedi.
Yeniakit.com.tr
Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ahlaksızlıkta zirve yaptı.
Kilis'te esnaf esnaf dolaşıp Suriyeli arayan Özdağ'ın, Türkmen bir esnafla diyaloğu tepki çekti.
Ümit Özdağ, ırkçı tutumunu şu ifadelerle sürdürdü
Özdağ: Nerelisin sen?
Esnaf: Suriyelim, Türkmenim
Özdağ: Ha sen Türkmensin, sorun yok. Suriyeliler dönsün sen kalabilirsin.