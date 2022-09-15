Ümit Özdağ ahlaksızca Bakan Soylu'yu hedef alıyor! Unkapanı ve Eminönü köprülerine de o pankartı astı

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Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te iki bina arasına astırdığı, "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartlarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, bu sefer de aynı pankartları Unkapanı ve Eminönü köprülerine astırdı.

Ümit Özdağ, Twitter hesabından da pankartların asılma anının yer aldığı videoyu paylaştı.

Zavallıca Sedat Peker'in yalanlarına sarılıyor!

Irkçılıktan başka bir politikası olmayan Özdağ, zavallıca firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yalanlarına sarılarak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Zafer Partisi uyuşturucu baronları ve siyasetteki uzantıları ile Türk emniyet tarihinin en sert mücadelesini verecek. Yerlisi ile yabancısı ile bütün escobarların Türk gençliğine uzanan ellerini kıracağız.

İYİ Parti'ye yakın Yeniçağ gazetesi ise haberi manşetinden servis ederken, çirkin eylemin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından gerçekleştirildiği bilgisini gizli tuttu.