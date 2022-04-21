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Spor Ümit Özat’tan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! 'FETÖ'nün mucidi' dedi ve o Süper Lig hocasının ismini verdi
Spor

Ümit Özat’tan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! 'FETÖ'nün mucidi' dedi ve o Süper Lig hocasının ismini verdi

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu ve teknik direktör Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:44:00 -
Ümit Özat’tan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! 'FETÖ'nün mucidi' dedi ve o Süper Lig hocasının ismini verdi

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker için çarpıcı iddialarda bulundu. Özat yaptığı açıklamada iki isme ağır suçlamalarda bulunurken, "Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi." ifadelerini kullandı.

YouTube'da yayın yapan 3F Spor kanalına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın " Fetö'cü hakemleri temizleyin" çağrısına çok sert tepki gösterdi. Sancak'a "Uğur Tütüneker ile neden çalıştın" derken, Tütüneker ve Emre Belözoğlu'nu " Fetö'nün mimarları" olmakla suçladı.

Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla

Ümit Özat yaptığı açıklamada, "Murat Sancak çıkmış Uğur Tütüneker Fetö'den aklandıktan sonra ben onu aldım diyor. Sen onu gel benim külahıma anlat. Uğur Tütüneker, Fetö'den aklandıysa Fetö'cü dediğin hakemlerin hepsi o zaman aklandı. Onlara niye söylüyorsun. Sen Uğur'la çalışıyorsun, diğeri Emre Belözoğlu ile çalışıyor. Ondan sonra ikinizde çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var. Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla." ifadelerini kullandı.

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