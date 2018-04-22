Ümit Özat'tan mağlubiyet yorumu: Sokaktan 11 tane adam toplasak...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor mücadelesinin ardından çarpıcı ifadelerde bulundu.22 Nisan 2018 Pazar 02:10
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor’u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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