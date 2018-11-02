Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe...

Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde teknik direktör ve eski futbolcu Ümit Özat, sarı lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. Emre Bol ve Evren Turhan'ın katıldığı" Bunu Ben de Söylerim" programında konuşan Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE BAŞARISIZLIK KORKUSU VAR"

Sezon başından bu yana hep Cocu'yu savundum. Hala da tezimin arkasındayım. Ancak Fenerbahçe'de çok tuhaf şeyler oluyor. Bir defa, Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe her gün yaşıyor. Artık bu korku Ali Koç'un kendisine de geçmiş durumda. Başarısızlık hissi doğurabilecek her şeyden kaçınıyor. Advocaat, Pereira, Aykut Kocaman, Cocu gidecek dertler bitecek deniyordu. Başarısızlık korkusu gitmediği sürece Fenerbahçe'de dertler bitmez.

''BU ADAM HAİN Mİ?''

Ümit Özat, Cocu'nun gönderilme sürecinde İkinci Başkan Semih Özsoy'un açıklamalarını da eleştirirken, "Cocu bedel ödedi ne demek? Bu yanlış. Bu adam hain mi bedel ödesin? Galatasaray'da Fatih Terim'e bedel ödedi diyebilir misiniz?" Hayır." diye konuştu.