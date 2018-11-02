0553 313 94 23
impression

Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe...

Teknik Direktör Ümit Özat, Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinden önemli açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 02:50
Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe...

Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde teknik direktör ve eski futbolcu Ümit Özat, sarı lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. Emre Bol ve Evren Turhan'ın katıldığı" Bunu Ben de Söylerim" programında konuşan Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE BAŞARISIZLIK KORKUSU VAR"

Sezon başından bu yana hep Cocu'yu savundum. Hala da tezimin arkasındayım. Ancak Fenerbahçe'de çok tuhaf şeyler oluyor. Bir defa, Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe her gün yaşıyor. Artık bu korku Ali Koç'un kendisine de geçmiş durumda. Başarısızlık hissi doğurabilecek her şeyden kaçınıyor. Advocaat, Pereira, Aykut Kocaman, Cocu gidecek dertler bitecek deniyordu. Başarısızlık korkusu gitmediği sürece Fenerbahçe'de dertler bitmez.

''BU ADAM HAİN Mİ?''

Ümit Özat, Cocu'nun gönderilme sürecinde İkinci Başkan Semih Özsoy'un açıklamalarını da eleştirirken, "Cocu bedel ödedi ne demek? Bu yanlış. Bu adam hain mi bedel ödesin? Galatasaray'da Fatih Terim'e bedel ödedi diyebilir misiniz?" Hayır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 02:50
  1. Ümit Özat
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün Kadıköy'de yaşadığı başarısızlık korkusunu Fenerbahçe...
    1. Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün..
    2. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    3. Husilerden ABD'nin 'ateşkes' çağrısına..
    4. CNN'den 'Heather Nauert' iddiası!
    5. Netanyahu'dan Trump'a: Prens Selman'ı..
    6. 300 bin TL ödülle aranan terörist imha..
    7. Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması:..
    8. Kılıçdaroğlu bozuk plak gibi.....
    9. Yeni seçilen Brezilyalı ırkçı liderden..
    10. NASA duyurdu! İletişim kesildi...
    11. Avusturya'da binlerce kişiden ırkçı..
    12. Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölü ve..
    13. Rus uzmandan kritik S-400 ve Türkiye..
    14. Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!
    15. NASA açıkladı! İletişimi kaybettik
    16. Almanya'dan dikkat çeken ırkçılık..
    17. İngiltere'de flaş istifa! Bakan..
    18. Küstah Pompeo'dan tehdit gibi..
    19. Merkel tarafını seçti! Yaptırımlar..
    20. Ömür Gedik'ten 'burs' şovu! "İnşallah..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim