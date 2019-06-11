Ümit Milliler, Kosova’ya kaybetti Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki üçüncü maçında Kosova’ya 3-1 mağlup oldu.

2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki üçüncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova’ya 3-1 mağlup oldu. Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu’nda oynanan müsabakada millilerin golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova’nın gollerini ise 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti.

Ümit Milliler, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Türkiye gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül’de Türkiye’de İngiltere ile oynayacak.

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