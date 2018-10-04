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Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı!

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nın Shkupi takımının teknik direktörü oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:26
Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı!

Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Shkupi'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüğe Tufan Daş'ın, teknik direktörlük görevine ise Ümit Karan'ın getirildiğini söyledi.

Ümit Karan'ın başarılarla dolu geçmişinin olduğunun altını çizen Bunjaku, "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere ulaşacağız." dedi.

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade ederek, "Futbol değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik"

Shkupi'nin ligde iyi sonuçlar alamadığına dikkati çeken Karan, hedeflerinin arasında bu durumu düzelterek kulüpten milli takıma oyuncu göndermek olduğunu belirtti.

Genç ve dinamik bir takım kurarak her sene Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik ama bunu da tek başımıza yapamayız. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. Tabii ki çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarından biri Shkupi, onu iyi şekilde değerlendirmeye geldik. Türk seyircisini de bekliyoruz. Doğal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum, ülkemizi temsil ediyoruz burada." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından konuşan Karan, başta Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerini çok sevdiğini, takıma destek ve yardımcı olmanın kendisi için büyük onur olduğunu kaydetti. 

Balkanlardaki yetenekleri keşfedip yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Karan, "Türkiye'de biliyorsunuz altyapı sorunları var, altyapıda futbolcu yetişmiyor. Biz artık buradan futbolcu yetiştirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah takım olarak da iyi sonuçlar elde edebilirsek uzun soluklu bir çalışma olur bizim için. Çok büyük bir projenin arkasındayız. Altyapı kurup futbol okulları da açmayı düşünüyoruz aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Kısa dönem hedefleri hakkında da konuşan Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle kulübün toparlanması gerekiyor. Her şey sonuç endeksli, futbolda iyi sonuç alamazsan iyi bir şeyler elde edemezsin. İyi skorlar alabilirsek, alt sıralardan kurtulursak ikinci yarı da iyi transferlerle geçirirsek yine takımın üst sıralarda olacağını düşünüyoruz."

Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:26
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