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Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya ekiplerinden Shkupi takımının teknik direktörü oldu. Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik" dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:23
Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

Milli takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nın Shkupi takımının teknik direktörü oldu.

Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Shkupi'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüğe Tufan Daş'ın, teknik direktörlük görevine ise Ümit Karan'ın getirildiğini söyledi.

Ümit Karan'ın başarılarla dolu geçmişinin olduğunun altını çizen Bunjaku, "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere ulaşacağız." dedi.

"Yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük"

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade ederek, "Futbol değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"hkupi'yi dünya markası yapmaya geldik"

Genç ve dinamik bir takım kurarak her sene Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik ama bunu da tek başımıza yapamayız. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:23
  1. Galatasaray
  2. Ümit Karan
  3. Makedonya
  4. Üsküp

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