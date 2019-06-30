Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası - Gaziantep'te gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde sporcular finallerde tatamiye çıktı



GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona devam ediyor. 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı şampiyonada tüm sıkletlerde final maçlarına geçildi. "Türkiye şampiyonu" unvanını elde edebilmek için tatamiye çıkan sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.