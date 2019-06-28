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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

- Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın:- "Federasyonumuzun en önemli pilot illerinden biri Gaziantep'tir. Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık program yapmak neredeyse imkansız hale geldi"

28 Haziran 2019 Cuma 17:16
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası


GAZİANTEP (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, federasyonlarının en önemli pilot illerinden birinin Gaziantep olduğunu belirterek, "Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık program yapmak neredeyse imkansız hale geldi." dedi.

Gaziantep'te dün başlayan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış seromonisi, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ali Bıldırcın, törende yaptığı konuşmada, sporcularla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in önemli spor kentleri arasında yer aldığını kaydeden Bıldırcın, "Federasyonumuzun en önemli pilot illerinden biri Gaziantep'tir. Artık öyleki Gaziantep'in yer almadığı bir yıllık programı yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Dolayısıyla Gaziantep, gerek ekonomisi, gerek coğrafyası gerekse de tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'mizin her geçen gün yükselen bir değeri ve hepimizin göz bebeğidir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ise 55 şehirden gelen misafiri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gaziantep bir gastronomi şehri, bir tarih şehri ama aynı zamanda da bir spor şehri, gençlik şehri. 10 bine yakın sporcunun katılımıyla yaz okullarımız devam ediyor. Şu anda 10 spor salonu ve 13 yüzme havuzumuzun inşaatı sürüyor. İnşallah bu 23 tesisimizin de hayata geçmesiyle beraber sporuyla yükselen Gaziantep hedefimize ciddi bir destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya, 54 ilden 840'ı erkek bin 477 sporcun katılıyor. Şampiyona 30 Haziran Pazar günü sona erecek.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:16
  1. "Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası"
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

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