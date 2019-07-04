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Ümit Boyner Fransa’nın Ekonomi Zirvesi’nde konuşacak

Fransa’da düzenlenecek olan ’Les Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence zirvesinde, bu yıl Türkiye’den TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner katılacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
Ümit Boyner Fransa’nın Ekonomi Zirvesi’nde konuşacak

Fransa’da düzenlenecek olan ’Les Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence zirvesinde, bu yıl Türkiye’den TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner katılacak.



Her yıl Fransa’yla birlikte, tüm Avrupa ve dünyadan önemli ekonomist, kanaat önderi, akademisyen, siyasetçi ve iş insanlarınıağırlayan ’Les Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence’a, bu yıl Türkiye’den TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner katılacak. Ümit Boyner, 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında ’Yeniden Güvenmek-Güvenilir Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek’ temasıyla 19’uncu kez düzenlenecek olan ’Les Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence’ zirvesinde konuşmacı olacak. Türkiye ile Fransa ve Avrupa Birliği arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Institut du Bosphore’un Bilim Kurulu Eş Başkanlığını da yapan Ümit Boyner, 5 Temmuz Cuma günü teknolojik gelişim ve güven arasındaki ilişkinin ele alınacağı ’Teknolojik Gelişime Güvenebilir miyiz?’ başlıklı oturumda değerlendirmelerini aktaracak.



Teknolojik gelişmenin küresel ekonomi ve yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirileceği oturumun katılımcıları arasında çok uluslu teknoloji danışmanlık şirketi Capgemini CEO’su Paul Hermelin, ay seyahatlerini organize etmek üzere çalışan Fransız start-up Anima’nın kurucusu Alexander Cadain ve teknolojik gelişmelerin çelişkili yönleriyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan yazar Evgeny Morozov da bulunuyor.



Fransa’nın ekonomi alanındaki önemli organizasyonu


2001 yılından bu yana, Fransız ekonomistlerinin think tank kuruluşu olan ’Le Cercle Des Economistes’ tarafından organize edilen ve dünya ekonomisini etkileyen düşünce akımlarının ele alındığıbir platforma dönüşen ’Les Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence’a bu yıl Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire, İspanya Ekonomi ve İş Bakanı Nadia Calvino, İngiltere Parlamento Üyesi Ed Miliband and İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström de katılacak.


5 bin dinleyicinin katılması beklenen etkinliğin bu yılki kapanış oturumu ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güvenin yeniden inşasında oynadığı anahtar role dikkat çekmek için sadece kadınların katıldığı bir oturum olarak organize ediliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
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