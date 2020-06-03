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Aktüel

UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın büyük kısmını kontrol altına aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın büyük kısmını kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:08:08 -
UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın büyük kısmını kontrol altına aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın büyük kısmını kontrol altına aldı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, bu sabah başkent Trablus’ta bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı’nı Hafter güçlerinden kurtarmak için operasyon başlattı. Yerel kaynaklar, UMH güçlerinin operasyon kapsamında Trablus Uluslararası Havaalanı’nın büyük kısmını kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyon sırasında çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiği ifade edildi.

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