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UMED'den İsmail Küçükkaya'ya istifa çağrısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’ya "istifa et" çağrısı yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 17:28
UMED'den İsmail Küçükkaya'ya istifa çağrısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının moderatörlüğünü yürüten FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’ya, istifa çağrısında bulundu.

İşte UMED’in o paylaşımı;

"CHP'nin İBB adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya’nın ortak yayından 3 gün önce gizlice bir araya gelmesi, gazetecilik meslek ilkelerini yok saymaktır. Mesleki saygınlığa gölge düşüren İsmail Küçükkaya’yı istifaya davet ediyoruz. İstifa edebilmek erdemdir..."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:28
  1. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)
  2. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını
  3. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya
  4. İstifa çağrısı
  5. Twitter

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