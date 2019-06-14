UMED: Murat Alan'a saldırıyı kınıyoruz! Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yönelik saldırıyı kınayarak saldırının planlı ve hain olduğunu duyurdu.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan’a yönelik saldırıya medya örgütlerinden tepki gecikmedi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) yönetim kurulu, saldırının "Planlı" ve "Hain" olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’a yapılan planlı ve hain saldırıyı kınıyor, sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" denildi. Saldırı kabul edilemez Ekrem Kızıltaş ise Akit tv canlı yayınında yaptığı açıklamada, Alan ve Akit Medya Grubu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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