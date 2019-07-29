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"Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"

Çaykur Rizespor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Chatziisaias:"Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:41
"Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"

BOLU (AA) - Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias, "Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Yunan futbolcu Dimitrios Chatziisaias, basına kapalı yapılan antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Chatziisaias, buna rağmen Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisinin transfer edilmesi konusunda Çaykur Rizespor'un çok yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydeden Chatziisaias, "Kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama sonuçta transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.


- "Rizespor'a isteyerek geldim"


Chatziisaias, Yunanistan Ligi ile Süper Lig arasında bir değerlendirme de yaparak, "Gelmeden önce Rizespor hakkında bilgi edindim. Tabii ki tarihi olan bir takım. Buraya da gelmeyi çok istedim. İsteyerek geldim. Süper Lig ile ilgili herkes çok şey biliyor. Çok büyük takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların olduğu lige geldim. Bence Yunanistan Ligi'nin seviyesinin bir üstü. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan'ın dışına çıktım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok istekliyim." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor taraftarların çok ateşli olduğunu ve takımı da her zaman desteklediğini aktaran Chatziisaias, "Bu da bizim için önemli. Rize'de futbola daha odaklanacağımız, antrenmanlarımızı iyi yapacağımızı ve maçları iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlar geldiğim andan itibaren sosyal medyadan 'hoş geldin' dediler. Çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:41
  1. Bolu
  2. Çaykur Rizespor
  3. Dimitrios Chatziisaias
  4. Spor Toto Süper Lig

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