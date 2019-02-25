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Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi 11 Nisan’da

Kahramanmaraş’ta “2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik” temalı 2’inci Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Siyaset (KAYES) Kongresi 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:53
Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi 11 Nisan’da

Kahramanmaraş’ta “2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik” temalı 2’inci Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Siyaset (KAYES) Kongresi 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyeleri tarafından organize edilen kongreye Sudan, Cezayir, Yunanistan, Hindistan, Rusya ve Azerbaycan’ın yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinden de panelistlerin katılması bekleniyor.


Cezayir Tlemcen Üniversitesi ve Sudan Khartoum Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek kongre 2 gün sürecek.


Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek kongrede, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile Uluslararası Ticaret alanlarında veya disiplinler arası yapılan özgün çalışmalar sözlü olarak sunulacak. İlgili sektörlerden ve kurumlardan yetkililerin konuşmacı olarak katılacağı kongrede, akademisyenler, araştırmacılar bilimsel bir platform oluşturarak tartışacak.


Ulusal ve uluslararası kurumların katkılarıyla gerçekleşecek olan kongrede başta Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere çeşitli dillerde oturumlar gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:53
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