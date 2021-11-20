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Ekonomi Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!
Ekonomi

Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında ABD ekonomisinin TL üzerinde baskı oluşturduğunu savunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, doların yükseleceğini ileri sürerek kriz çığırtkanlığına soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 07:18:00 - 2021-11-20 07:23:08
Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!

Morgan Stanley yayınladığı raporda Türk Lirası’ndaki değer kaybının süreceği öngörüsünde bulundu.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini indirirken FED’in (Amerikan Merkez Bankası) parasal genişlemeyi azaltmaya başladığı ve Amerikan ekonomisinden güçlü veriler geldiği, bu durumun da TL üzerinde baskıya neden olduğu savunuldu. 

Morgan Stanley, doların 2022 sonunda 11.5 TL’ye yükseleceğini ileri sürdü. Oysa dolar, 2021 bile bitmeden, bugün dahi 11 TL)yi aştı. Son rakamlar da dolardaki operasyonun varlığını tekrar ispatlamış oldu. 

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