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Aktüel Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından, Azerbaycan şehirlerini tahrip eden Ermenistan'a tepki
Aktüel

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından, Azerbaycan şehirlerini tahrip eden Ermenistan'a tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:05:33 -
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından, Azerbaycan şehirlerini tahrip eden Ermenistan'a tepki

BAKÜ (AA) - Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, işgal altında tuttuğu Azerbaycan şehirleri yıkıp tahrip eden Ermenistan'a tepki göstererek dünya kamuoyuna, bu duruma sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Efendiyeva, işgalden kurtarılan Fuzuli kentini ziyaret ettiğini ve burada karşılaştığı durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Fuzuli'deki tüm yapıların yıkıldığını, tek bir sağlam bina kalmadığını bildiren Efendiyeva, sivil yapılar ve tarihi eserlerin yok edilmesini şiddetle kınadığını kaydetti.

Efendiyeva, "Fuzuli'de korkunç bir durumda karşılaştık. Burada tarihi anıtlar, camiler, türbeler, kervansaraylar ve binalar dağıtılmıştır. Dünya kamuoyu bu eylemlere kayıtsız kalmamalı ve gerekli hukuki değeri vermelidir." dedi.

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, 17 Ekim'de kurtarılmıştı.

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