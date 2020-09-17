Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'ne katılan konuklar Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de devam eden "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali"ne katılan yabancı konuklar, arazi araçlarıyla peribacaları arasında gezinti yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festival kapsamında, yabancı konukların bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanımaları amacıyla gezi düzenlendi.

Çavuşin köyünden arazi araçlarıyla hareket eden konuklar, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde peribacalarıyla kaplı vadileri ziyaret etti.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, AA muhabirine, festivale çeşitli ülkelerden katılım sağlayan 45 kişilik ekibin Kapadokya'daki turistik merkezleri yakından tanımalarına olanak sağlandığını söyledi.

Festivalin Kapadokya ve Türkiye açısından önemine değinen Saraçoğlu, "Festivalde, heyecan artarak devam ediyor. Misafirlerimiz farklı bir coğrafyada farklı bir coşkuya ortak oluyor. Kapadokya bölgesini gezen konuklarımız çekecekleri video ve fotoğraflarla dünyaya ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini tanıtacak. Yarın da Paşabağı Ören Yeri'nde, mistik bir atmosferde ödül töreni gerçekleştirilecek." dedi.

Festivale katılan kısa ve uzun metrajlı filmleri, jüri bu akşam değerlendirecek. Yarın düzenlenecek törende, 7 kategoride 28 yapımcı ödül alacak.

