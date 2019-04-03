0553 313 94 23

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:36
Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nda, ikinci maçlar tamamlandı.


Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ’Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nın ikinci gün müsabakaları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan ikinci maçların sonunda A grubunda mücadele eden Türkiye, Azerbaycan’ı 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. A grubundaki diğer mücadelede ise İtalya, Katar’ı 1-0 mağlup etti. İkinci maçlarda alınan sonuçlarla birlikte A grubunda yer alan bütün takımlar aynı puana sahip oldu.


B grubundaki müsabakalarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü rakibi Rusya’ya 4-1 mağlup oldu. Aynı grupta Bosna Hersek ise İspanya’ya 2-1 yenildi.


Buna göre A Grubunda Türkiye’nin de aralarında olduğu 4 takım da 3’er puan toplamış oldu. B Grubunda Rusya ve İspanya 4’er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, KKTC 3 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Bu grupta Bosna Hersek iki maç sonunda 0 puanla son sıraya oturdu. Gruplarda yarın oynanacak olan maçlar şu şekilde:


A Grubu


12.00 Katar-Azerbaycan


12.00 İtalya-Türkiye



B Grubu


13.00 İspanya-KKTC


13.00 Bosna Hersek-Rusya

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brunei'de şeriata geçildi | Brunei neresidir?
    1. Brunei'de şeriata geçildi | Brunei..
    2. Öğrencilere "bilinçli tüket bilinci..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler..
    4. “Sınırdaki İnsanlar” İKÜ’de
    5. Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir..
    6. Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu..
    7. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    8. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
    9. Kuran-i Kerim tilaveti ile göreve..
    10. Uluslararası Polis Futbol..
    11. Özyiğit mazbatasını aldı
    12. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    13. İngiltere’de hizmet sektörü daraldı
    14. Artvin Belediye Başkanı Demirhan..
    15. Evde dudak kremi yapmak mümkün mü?
    16. 2019 yerel seçim sonuçları
    17. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    18. Malatya'da balık avı yasağı başladı
    19. 3 gündür aranan minik Fatih'ten..
    20. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya..
    21. Balıkesir Ticaret Odası’ndan..
    22. Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı..
    23. TSB Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası..
    24. n11.com ve ABC Mobilya iş birliği
    25. GÜNCELLEME - İstanbul'da bazı..
    26. Coşkun Güven: “Kazanan Yenice olsun”
    27. Ev hanımı mahalle muhtarı oldu
    28. Burhaniye’de Başkan Uysal’dan veda..
    29. Kızılcahamam’da mazbatalar verildi
    30. Malatya’da su ürünleri av yasağı..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”