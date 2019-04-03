Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nda, ikinci maçlar tamamlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ’Uluslararası Polis Futbol Turnuvası’nın ikinci gün müsabakaları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan ikinci maçların sonunda A grubunda mücadele eden Türkiye, Azerbaycan’ı 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. A grubundaki diğer mücadelede ise İtalya, Katar’ı 1-0 mağlup etti. İkinci maçlarda alınan sonuçlarla birlikte A grubunda yer alan bütün takımlar aynı puana sahip oldu.

B grubundaki müsabakalarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü rakibi Rusya’ya 4-1 mağlup oldu. Aynı grupta Bosna Hersek ise İspanya’ya 2-1 yenildi.

Buna göre A Grubunda Türkiye’nin de aralarında olduğu 4 takım da 3’er puan toplamış oldu. B Grubunda Rusya ve İspanya 4’er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, KKTC 3 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Bu grupta Bosna Hersek iki maç sonunda 0 puanla son sıraya oturdu. Gruplarda yarın oynanacak olan maçlar şu şekilde:

A Grubu

12.00 Katar-Azerbaycan

12.00 İtalya-Türkiye

B Grubu

13.00 İspanya-KKTC

13.00 Bosna Hersek-Rusya