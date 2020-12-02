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Aktüel Uluslararası öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Uluslararası öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:39:54 -
Uluslararası öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesi'nde Türkçe dil kursuna katılan uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkçe kursu alan öğrencilerden Azerbaycanlı Nazrin Mirzoeva, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğrafına oy verdi.

Fas'tan gelen Ouafe El Kessire da haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi sazlığında gün batarken" ve spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zerafeti" fotoğrafını beğendi.

Ukraynalı öğrenci Yana Fomenko da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" ve spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını oyladı.

Fomenko, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek,"Fotoğrafları çeken kişileri kutluyorum. Beni en çok etkileyen fotoğraf ise Okan Coşkun'un 'Futbol özlemi' fotoğrafı oldu." dedi.

Oylamaya katılan TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Halil Çağlar da haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını tercih etti.

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