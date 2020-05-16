Uluslararası Mazlumların Derneği’den çobanlara giyim ve ayakkabı yardımı

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, yayladaki çobanlara giyim ve ayakkabı yardımı yaptı.

UMADER Muş İl Başkanı Çetin Temel, Malazgirt yaylarında çobanlık yapan iki vatandaşa sürpriz yaparak giyim ve ayakkabı yardımı yaptı. Çobanlara yaylada sürpriz ziyaret yapan Başkan Temel, "Dernek olarak sadece Malazgirt ilçe merkezi değil, bu seferde bir ilki yaşamak adına iki tane çoban kardeşimizi ziyaret ederek hediyelerini takdim ettim. Dernek olarak yaylada çobanlık yapan değerli kardeşlerimizi de unutmamak lazım. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi herkese ulamak istiyoruz. Yardım ulaştırdığımız çoban kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta genel başkanımız Zeynep Gürkan olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.