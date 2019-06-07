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‘Uluslararası marketler küçük esnafı bitiriyor!’ Esnaf ölürse kültür ölür

Küçücük dükkanında poğaça, börek satarak evine ekmek götürmeye çalışan Metin Gün, “Ayıptır Vallahi, karşımızdaki marketler zincirinin halkası tutmuş poğaça satıyor, bizi batırıyor, kiramı ödeyemez hale düştüm” ifadelerini kullandı. Ekonomi Yazarı Mehmet Çelik,küçük esnafın feryadına tercüman oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 12:07
‘Uluslararası marketler küçük esnafı bitiriyor!’ Esnaf ölürse kültür ölür

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

Küçücük dükkanında poğaça, börek satarak evine ekmek götürmeye çalışan Metin Gün, “Ayıptır Vallahi, karşımızdaki marketler zincirinin halkası tutmuş poğaça satıyor, bizi batırıyor, kiramı ödeyemez hale düştüm” diyor. Ekonomi Yazarı Mehmet Çelik, küçük esnafın feryadına tercüman oldu. 

Ekonomi Yazarı Mehmet Çelik, her köşe başında açılan AVM zincirlerinin küçük esnafı bitme noktasına getirdiğine dikkat çektiği yazısında, “Günümüzde çoğalmakta olan AVM'ler ve market zincirleri, ara sokaklara bile dalmış vaziyette. Büyük marketler zincir ağı şehirlerimizin, beldelerimizin, mahallelerimizin güzide küçük esnaflarını gün be gün yutmakta ve bitişlerine sebep olmaktadır. Bakkal, kasap, nalbur bitiyor, bunun adı da serbest Piyasa!” ifadelerini kullandı. 

Küçük esnaf ölürse, kültür ölür!

Çelik şöyle devam etti:

“İlgisizlikten dolayıbirçok meslek dalı yok oldu. Devletin küçük esnafa mutlaka el atması gerekiyor, mutlaka desteklemesi gerekiyor. Küçük esnaf ölürse kültür ölür, işsizlik büyür. Buna mutlaka çare bulunması lâzım; sokaklarımızın gülü küçük esnaflarımızı yok oluşa terk edemeyiz!”

Uluslararası markalar bitiriyor

Ulusal discount marketlerin hem yerel zincirleri hem de bakkalları bitirdiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de şunları söyledi:

“2010 ile 2017 yılları arasında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayıları yüzde 178 artarken aynı süreçte bakkal esnafının sayısı 78 bin 372 azalarak yüzde 32,5 geriledi.  Anayasamızın 173. Maddesinde esnafın korunması emrediliyor. Küçük esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Tedbir alınması artık kaçınılmazdır. Büyük marketlerde yalnızca gıda ürünleri değil, ayakkabıdan ev eşyasına, telefonundan teknolojik aletlerine kadar birçok farklı ürün satılıyor. AVM’de berberinden terzisine birçok farklı dalda meslek icra ediliyor. Dolayısıyla yalnızca tüm küçük esnafların varlığı tehdit altında.”

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:07
  1. Mehmet Çelik
  2. küçük esnaf
  3. serbest piyasa ekonomisi

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