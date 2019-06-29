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Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında "Color Fest" etkinliği düzenlendi

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında düzenlenen "Color Fest" etkinliği ilgi gördü.

Manavgat Belediyesince Boğaz Otel kamp alanında düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışındaki 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katılıyor.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin dördüncü gününde "Color Fest" etkinliği yapıldı. Katılımcılara alana girişlerinde çeşitli renklerde boyalar verildi. Organik boyaları birbirlerine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen "Color Fest" için Hindistan'dan boya getirtildiğini söyledi. Farklı renklerde yaklaşık 300 kilogram boya kullanıldığını belirten Sözen, "Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler çok eğlendi." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da çok eğlendiklerini, etkinliğin devamının gelmesini istediklerini ifade etti.

Festival yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
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