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Aktüel Uluslararası Kudüs Vakfı: Şeyh Sabri'nin kabulü Filistin halkına güven ve umut aşılıyor
Aktüel

Uluslararası Kudüs Vakfı: Şeyh Sabri'nin kabulü Filistin halkına güven ve umut aşılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:28:37 -
Uluslararası Kudüs Vakfı: Şeyh Sabri'nin kabulü Filistin halkına güven ve umut aşılıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün, "Filistin halkına güven ve umut aşıladığı" belirtildi.

Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şeyh Sabri'yi kabulüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, kabulün "İsrail işgalinin zulmüne maruz kalan Şeyh'e destek ve dayanışma mesajlarının verilmesi" bakımından önem arz ettiği ifade edildi.

Ziyaretin zamanlamasına dikkat çekilen açıklamada, ziyaretin Filistin meselesini tasfiye etmek için İsrail ile normalleşme anlaşmalarının yapıldığı bir döneme denk geldiği işaret edildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin Türkiye tarafından kabul edilmesini ve gösterilen ilgiye ilişkin, "Filistin halkına güven ve umut aşıladığı" belirtilerek, Kudüs meselesine daha çok desteğe vesile olmasının ümit edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin'i ve Kudüs'ün durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Türkiye hükümetinin ve halkının verdiği mücadele ile o güzel günleri de göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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