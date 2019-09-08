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Uluslararası İzmir Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’na bu yıl bin 760 atlet katıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 13:24
Uluslararası İzmir Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’na bu yıl bin 760 atlet katıldı. 7.’si yapılan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 35 numaralı forma ile yarışa katıldı ve parkuru tamamladı.


İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun anısına yedi yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’ bu sabah koşuldu. Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı. Cumhuriyet Meydanı’ndan koşuya başlayan atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı’na vardı. Uluslararası AIMS sertifikalı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’na bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte katılım gösterdi. Katılımcılar arasında bebek arabalı aileler olduğu gibi hamile kadınlar da vardı.


Başkan Tunç Soyer de parkuru tamamladı ve ödül töreninde yarışın birincilerine madalyalarını verdi.



Erkeklerde Getaye Gelaw, kadınlarda Yayla Kılıç şampiyon


9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Milli atlet Sezgin Ataç ikinci, Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu. Kadınlar kategorisine ise milli atlet Yayla Kılıç yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Kılıç’ı yine milli atletler Meryem Erdoğan ve Dilan Atak izledi. Yarışmada ayrıca Yarı Maraton Türk Sporcular ve Master Sporcular kategorilerinde de ödüller verildi. Dereceye giren atletlere toplam 103 bin TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takdim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:24
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